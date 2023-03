DE REPENTE…

Jornalistas associados à AIJAM (Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia) serãoo presenteados, no dia dos jornalistas, com uma agenda personalizada da entidade. ///// E continua a campanha para o auxílio cesta básica, da AIJAM, para jornalistas em dificuldades financeiras por causa do desemprego e do afunilamento do mercado. ///// O advogado Deniz Farias é um dos candidatos ao desembargo no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ele concede entrevista exclusiva à A PROVÍNCIA DO PARÁ nesse domingo, 05. ///// Cametá vive as emoções do festival do mapará, que está na safra depois de um período de defeso. ///// O ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado de Justiça, sindicalista José Francisco Pantoja Pereira, o Zé Francisco, está desde quarta-feira em Cametá aproveitando esta temporada de festas, ele que é natural daquela cidade do Baixo Tocantins. ///// Na volta, ele assume o comando do Mangueirão. ///// Um conhecido político do Pará dispensou os serviços de sua assessoria de imprensa que mantinha há 16 anos. Os motivos, do lado dele, são ignorados, mas comenta-se que ele não valorizava seu pessoal e não procurava ajudar ninguém. Novidade! ///// No próximo dia 25 de março, o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ chega à marca dos 147 anos de fundação. ///// O jornal parou as atividades por um breve período e ressurgiu voltando a integrar o Grupo Marajoara de Comunicação, fruto da obstinação e empreendedorismo do empresário Carlos Santos e sua esposa, Aline Santos. ///// O jornal está mais atual do que nunca, em todas as plataformas digitais e com suas tradicionais colunas, como esta aqui, a PRIMEIRA COLUNA. ///// Até o Jornaleco e À Parte, que é uma coluna política, estão disponíveis na plataforma da edição digital. ///// Empresas de transporte coletivo urbano continuam enfrentando a grave crise no setor. ///// Prefeitura de Belém tenta contratar novas empresas, mas, ao que parece, nenhuma se habilitou até agora. ///// Setor reclama que, com a entrada dos serviços de transportes por aplicativo e mototáxis, caiu bastante o número de passageiros que utilizam os ônibus, o que comprometeu as empresas, que pagam pela compra de veículos novos, pneus, combustível caro, pessoal e uma série de impostos. ///// Assim, deduz-se que não parece ser mais um negócio lucrativo operar com linhas de transporte coletivo urbano em Belém. ///// A situação é preocupante.