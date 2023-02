DE REPENTE…

Maioria dos padres da Arquidiocese de Belém esteve reunida em retiro com Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano; com o bispo auxiliar, Dom Antonio de Assis, e com o futuro novo bispo auxiliar, Padre Paulo Andreolli, missionário italiano que já vinha trabalhando na capital paraense. ///// O retiro aconteceu até a última quinta-feira, 09, no Monte Tabour. ///// Falando em igreja, nesse sábado, 11, o cônego Antônio Beltrão Ribeiro Filho reassume a missão de pároco da Igreja de Sant’Ana da Campina, onde esteve por mais de dez anos e chegou a participar das tratativas e obras de restauração do monumental prédio da Rua Padre Prudêncio construído por Antônio José Landi, o arquiteto italiano. ///// De Sant’Ana, Beltrão passou pela Igreja da Trindade, Santuário de Fátima e ultimamente exercia a função de reitor da Igreja das Mercês, também no centro da capital paraense. ///// Motociclistas continuam abusando no trânsito de Belém, trafegando por dentro das ciclovias e ainda xingando os ciclistas, porque pedalam devagar. ///// A situação é evidente na Avenida João Paulo II, onde os engarrafamentos são constantes no perímetro entre a Alameda Eliezer Levy e a Avenida Doutor Freitas, nos bairros do Souza e Curió-Utinga. ///// Outro problema sério no trânsito são as filas duplas que se fazem na frente dos colégios particulares da cidade, sobretudo aqueles localizados ao longo das avenidas Nazaré, Brás de Aguiar e também na Travessa Padre Eutíquio. ///// As autoridades da Semob são alertadas para que mandem agentes a esses locais a fim de reestabelecer a ordem, que fica bastante complicada de manhã cedo, no final da manhã, início da tarde e final da tarde, exatamente nos horários de entrada e saída de alunos. ///// Na porta de colégios públicos nada disso acontece. ///// Estabelecimentos comerciais que ficam mais afastados do centro de Belém estão fechando as portas bem mais cedo por causa da ação de bandidos, que entram na cara dura armados, assaltam, fazem reféns, levam o que querem e ficam impunes. Há uma farmácia na Sacramenta que já adota o fechamento do local com grades a partir das 18h, para ver se inibe a ação dos bandidos. ///// Quem perde e o cliente, que fica indefeso na hora de comprar medicamentos. ///// Empresas de ônibus coletivos urbanos reclamam da queda no número de passageiros e de prejuízos constantes. ///// Na licitação aberta pela Prefeitura Municipal de Belém, nenhuma empresa se habilitou à concessão de linhas. ///// A coisa está ficando cada vez mais complicada. ///// Uma jovem paraense que deixou Belém para tentar a vida em Florianópolis, Santa Catarina, confessa que a custo de vida naquela cidade é um dos mais caros do país. Diz ela não ser nada fácil sobreviver ali se não arrumar logo um emprego. ///// Tem muita gente procurando informações para ver como consegue a dupla cidadania, isto é, de Brasileiro-Luso, entre outros. ///// Muitos estão trocando Belém por Lisboa ou cidades mais próximas onde haveria muita oferta de emprego e o custo de vida seria mais em conta. ///// A conferir.