DE REPENTE…

Ninguém entende por que as frutas regionais têm preços tão caros nas feiras e supermercados de Belém. ///// Beribá, graviola, maracujá e melancia estão pela hora da morte como diz o dito popular. ///// E são frutos paraenses. ///// No ano passado, outros frutos, como araçá, mari, uxi, taperebá e muruci quase que sumiram das feiras e supermercados. E onde havia, o preço era impraticável. ///// O que se diz, à boca pequena, é que, quando é anunciado um reajuste de salário, os preços disparam mais ainda. ///// Desse jeito….///// É Brasil. ///// E não adianta recorrer a órgãos como Procom e outros. ///// Uma senhora, cansada de buscar por justiça, por providências para resolver uma situação, procurou o Ministério Público. ///// Em lá chegando, disseram para a pobre mulher, que é contribuinte, paga impostos, que o órgão só se movimenta quando provocado por vários segmentos, por comunidades, mas que não advoga para uma única pessoa. ///// Ela ficou revoltada, afinal, sabe que nesses órgãos, os altos funcinários recebem salários de marajá, pagos com os impostos que ela ajuda pagar, mesmo ganhando um mísero salário mínimo. ///// Apadrinhados políticos estão batendo nas portas dos gabinetes cobrando os cargos e empregos que lhes foram prometidos a quando da campanha política. ///// Quem tem poder de mando, lógico, primeiro, está atendendo às “prioridades”. Se sobrar alguma vaga, então…. ///// Inverno amazônico, que ainda não começou plenamente, já se avizinha com chuvas, que podem cair a qualquer momento em Belém e zona metropolitana. ///// Empresário amazonense que, frequentemente, está por Mocajuba, a passeio, disse que a cidade do Baixo Tocantins tem experimentado chuvas e que o lugar está com clima agradável, friozinho. ///// Em Mocajuba, às margens do Rio Tocantins, o clima é sempre quente, com temperaturas que chegam aos 35º graus centígrados.