DE REPENTE…

Nos últimos meses o Sistema Financeiro tem registrado a saída de bilhões de reais para contas empresariais e particulares em bancos no exterior. ///// A evasão de cifras se intensificou depois do resultado do 2º turno das eleições. ///// Entre esses acontecimentos e os debates acirrados na Câmara dos Deputados e também no Senado, há quem fale que está em andamento o 3º turno. ///// Muitos dizem que ainda vai rolar muita água até o dia 31 de dezembro, apesar da diplomação, no próximo dia 12, de todos os candidatos a cargos do executivo e legislativo estadual e federal (Câmara e Senado). ///// Na Policia Civil as mudanças já começaram. A delegada Soranda, que era diretora da Divisão de Polícia Administrativa, foi nomeada diretora da Divisão de Crimes Contra o Meio Ambiente – Dema. Para o lugar de Soranda foi o delegado Magno, da safra nova de delegados. Soranda assume no lugar de Waldir Freire Cardoso, que já dirigia a Dema há mais de 10 anos. ///// Como o governador Helder Barbalho ainda não se pronunciou acerca de seu secretariado, há quem aposte na permanência do delegado Walter Resende no comando da Polícia Civil. ///// Neste final de ano, Resende está com um novo e grande desafio: identificar e prender a quadrilha que estourou duas agências bancárias na cidade de Garrafão do Norte, na Zona Bragantina, há poucos dias. ///// Frutos de época tem a todo preço e gosto. No Ver-o-Peso, grande centro abastececor, os valores praticados são bem mais baratos. ///// Já as roscas, panetones e outros, encontrados em supermercados, lojas de magazines e panificadoras, estão bastante caros.