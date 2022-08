DE REPENTE

O Papa Francisco já sinaliza renunciar para cuidar da saúde debilitada. Se renunciar, será o segundo a seguir esse caminho na Igreja nos últimos 20 anos. ///// O primeiro, nesse período, foi Bento XVI, que ainda vive até hoje.///// Para muitos foi uma surpresa o nome da vice na chapa de Helder Barbalho à reeleição pelo MDB, com apoio de cerca de 20 outros partidos, entre eles o ex-adversário PSDB.///// E, falar em eleição, apostas estão sendo feitas quanto ao candidato do PSOL ao governo do Estado. Convenção srrá nesta semana.///// Portelemses andam insatisfeitos com o atual governo municipal e pedem ao governador Helder Barbalho que faça uma vistoria naquelas bandas.///// Filas são grandes para vacinação no Pátio Belém.///// As pessoas, no shopping, unem o útil ao agradável: fila sim, mas no ar refrigerado e a diversão no logal, após a imunização.///// Falar em vacina, milhares de pessoas, incluindo jovens, continua usando máscaras em Belém.