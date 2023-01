DE REPENTE…

O Papão só fez um jogo-treino, contra o selecionado de Barcarena, durante a pré-temporada, e ganhou de 2 a 0, domingo passado. ///// A Fiel não gostou muito. No ano passado, a equipe fez o mesmo tipo de procedimento e venceu por 5 a 1. ///// No outro lado da Almirante Barroso, o Remo, que fez a pré-temporada toda no Baenão, fez dois jogos treinos e se deu bem, deixando a torcida azulina confiante não apenas na conquista do bi-campeonato, como também, no tão sonhado acesso à Segundona do Brasileiro. ///// Será? ///// Continuam ocorrendo furtos e roubos de motocicletas na capital paraense. No barro do Souza, já ocorreram dois casos de os donos das motocicletas acordarem e verem o lugar das motos mais limpo. ///// Apesar de a Avenida João Paulo II ser mais uma via de escoamento nos dois sentidos, a Almirante Barroso continua com sérios problemas de engarrafamentos, sobretudo no trecho compreendido entre o Entroncamento e a Avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia. ///// Outro dia, um acidente de médias proporções causou um congestionamento daqueles no trecho. ///// E era cedo. Muita gente chegou atrasada no trabalho. ///// Uma construtora que, inclusive, realiza serviços no Colégio Militar de Belém, está deixando de saudar seus compromissos com os funcionários que, há dois meses, não recebem seus salários, não receberam décimo e nem férias. ///// Agora, a dita construtora começou um processo de demissões, só não diz ao “infelizardos” quando ele deve se apresentar com a carteira de trabalho para o acerto de contas. ///// Vai dar confusão no Casarão do Índio. ///// Gente mais antiga, comentando fatos políticos da atualidade, diz que não se faz mais político como antigamente. E relembra Hélio Gueiros. ///// Os comentários diziam que Gueiros não tinha papas na língua nem medo de ninguém, pois tinha “aquilo roxo”, o que falta a vários políticos da atualidade, que fogem para salvar a pele a qualquer grito. ///// Gueiros pagava para não entrar em confusão, mas, quando entrava, pagava para não sair dela até fazer valer sua razão. ///// Aparecessem mais alguns iguais ao ex-governador do Pará e ex-prefeito de Belém, e o Brasil poderia ser diferente. ///// Saudosismo e lições.