DE REPENTE…

O salário mínimo teve um débil aumento de 18 reais, no entanto, os preços dos produtos, especialmente da alimentação, estão cada vez mais altos. ///// Não são só as mulheres que passam por situações de assédio sexual. Também os homens são vítimas dessas situações, caso de um repórter de TV trabalhando na cobertura do carnaval pernambucano, amplamente noticiado por A PROVÍNCIA. ///// Retornos ao longo da Rodovia BR-316 continuam totalmente esburacados, sem atenção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Tráfego – DNIT. ///// Helder não para mesmo. Sempre elétrico, nem bem participou de compromissos em Londres, já trabalha para atender as vítimas das fortes chuvas que castigam Oriximiná e outros municípios da chamada Calha Norte. ///// Uma boa parte da Avenida João Paulo II está às escuras. Moradores da área não sabem o que acontece. Um dia acende tudo e, não demora, está tudo no escuro. Motoristas reclamam. ///// O fotojornalista Ray Nonato envia para a redação desde a noite de ontem, farto material sobre o desfile das escolas de samba do grupo especial na Avenida Marquês de Sapucaí. ///// Depois do carnaval, Ray Nonato fará uma exposição mostrando os encantos do Marajó para o carioca e turistas que visitam a Cidade Maravilhosa. ///// A partir de quinta-feira começa, para muitos, o ano de 2023, isto é, depois do carnaval, pois, na quarta-feira de Cinzas, ainda tem, em Icoaraci, o Rabo do Peru, tradição no carnaval de Belém e que acontece na chamada “Vila Sorriso”. ///// Já na próxima terça-feira, voltam à normalidade os trabalhos na Assembleia Legislativa, que continua sob o comando do deputado Chicão. ///// Tem gente que, quanto mais tem, mais quer, no entanto, é tão mesquinha.