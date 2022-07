DE REPENTE…

Tem centenas de paraenses indo embora, atrás de emprego em outros Estados, como Santa Catarina, porém, quem não tem qualificação profissional, está roendo um osso duro. ///// A coisa não é bem assim em termos de facilidade. ///// E ainda tem o fator sorte e QI. ///// Terminou ontem a votação on-line para a nova diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj. Concorreu apenas a chapa da situação. /////Muitos profissionais de imprensa do Pará deixaram de votar por não terem recebido o link com suas senhas para aclamar, anular ou votar em branco. ///// Toda sexta-feira tem música ao vivo, bem ao estilo paraense, na feira do Ver-o-Peso, mais precisamente, na Praça de Alimentação. É uma festa, e olha que estamos em plenas férias de julho.///// Travessia pela ponte Belém-Outeiro é lenta, o que gera longas filas de carros nos dois sentidos. Motoristas esperam de 15 a 30 minutos para poderem acessar à estrutura, onde passam apenas 20 veículos pequenos por vez.///// Mesmo assim, na ilha, vendedores e barraqueiros festejam a presença dos banhistas, e o sol tem cooperado para o banho na Praia Grande, a principal do balneário mais próximo da capital.///// Enquanto muitos estão ansiosos pelas eleições, outros aguardam pela volta da procissão do Círio de Nazaré, Carnaval fora de época em Belém e Copa do Mundo.///// Belém amanhece com gasolina quase 4% mais barata nesta sexta-feira. Pelo menos é o que se espera. A redução foi anunciada ontem pela Petrobras.///// Consumidor espera que a redução seja sentida na bomba tão rápido quanto acontece quando acontecem os reajustes de preços.