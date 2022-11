DE REPENTE…

Um antigo servidor da Polícia Civil do Pará, que se aposentou com salário mínimo, foi embora de mala e cuia e abriu seu próprio negócio na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. ///// O novo “empresário” contou para a reportagem desta coluna que as coisas começam a alavancar e que, na capital paraibana, oferta muitos produtos genuinamente paraenses. ///// Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo-Amazona, viveu dias de glória recentemente, durante a realização do Festival de Cinema de Alter do Chão, a ilha do amor. O evento atraiu centenas de apaixonados por cinema e também proporcionou educação ao levar várias escolas para que crianças e jovens conhecessem o que acontece na telona, esquecendo um pouco a telinha do celular. ///// Dona Onete, artista por excelência e professora aposentada, proporcionou muita alegria a médicos, enfermeiros e doentes no período em que esteve internada para tratamento de uma infecção pulmonar. Ela fez vários shows com as pessoas presentes no hospital, além de esbanjar alegria e a simpatia que lhe são peculiares. ///// Nessa história de cerceamento à liberdade de expressão, é triste saber que há parlamentares que, ao invés de fazerem algo de mais útil pela população que os elegeu, procura, isto sim, calar a boca de quem tem domínio público nas redes sociais. Isso é censura e vai contra as quatro linhas da constituição federal. ///// O parlamentar é a pessoa mais técnica para se manter na Constituição, afinal, ele produz as leis. ///// No entanto, tais parlamentares, nesse desserviço à população, querem, tão-somente, aparecer. Só que eles estão virando vilões. ///// Aliás, há figuras públicas que não se importam em entrar para a história nessa qualidade, de vilão. Paciência!