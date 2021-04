De saída da Globo, Fausto Silva fecha contrato de cinco anos com a Band

‘Domingão do Faustão’ deixará de existir após 32 anos no ar

Em contagem regressiva para deixar a Globo, o apresentador Fausto Silva assina na próxima semana contrato de cinco anos com a Band, valendo a partir de 2022. O jornalista e apresentador do Domingão do Faustão, que trabalha desde os 14 anos e completa 71 neste domingo, 2, vai apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, encerrando o horário nobre.

Será o retorno de Faustão, provavelmente o maior salário da TV brasileira nas últimas décadas, à emissora que o projetou nacionalmente nos anos 1980, atraindo o interesse da Globo. Embora tenha estreado na TV Gazeta em 1984 e passado pela Record pré-Igreja Universal, foi na Band que Fausto Silva alcançou todo o país com o lendário Perdidos da Noite (1984-1988), programa que expunha bastidores e erros de produção, um marco para a época.

Quando deixou a Band, em 1988, Faustão comunicou os donos da emissora seis meses antes que estava indo embora. Agora, faz questão de dar o mesmo tratamento à Globo, onde terá trabalhado 33 anos ao final de 2021.

No final de janeiro deste ano, conforme o Notícias da TV antecipou, Fausto Silva decidiu não renovar contrato com a Globo. Ele não aceitou proposta da emissora de migrar para as noites de quintas-feiras, com uma projeção de faturamento menor. Dias antes, a Globo havia lhe informado que vai mudar sua programação dominical em 2022 (com o futebol a partir das 18h) e que o Domingão do Faustão não estaria mais nessa grade.

Na época, o apresentador disse a este site que iria passar uma boa temporada viajando ou se empregar em outra emissora. Um dos profissionais mais prestigiados pela publicidade brasileira, que atrai anunciantes para suas atrações, Fausto imediatamente entrou no radar de Johnny Saad, presidente da Band, de quem é amigo.

O último Domingão do Faustão irá ao ar em 26 de dezembro, com uma edição especial do Troféu Mario Lago, que homenageia quem se destaca nas artes populares. Alcione, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo já estão confirmados, como informou em primeira mão nesta semana o colunista Flávio Ricco, do portal R7.

Em maio, como programação de despedida, a Globo estreia uma edição especial da Dança dos Famosos, com “todos os melhores da história”. Os primeiros nove participantes serão confirmados no programa de domingo –dois nomes (Paolla Oliveira e Christiane Torloni) já foram antecipados pelo próprio apresentador.

Fonte: Notícias da TV. / Crédito: Reprodução/Instagram