De sunga, Will Smith reclama do corpo: “Pior forma da minha vida”

Will Smith demonstrou estar insatisfeito com sua forma física na pandemia. No último domingo (2/4), ao publicar uma foto em que aparece relaxado, vestindo sunga, chinelos e uma camisa aberta, ele desabafou: “Vou ser sincero com vocês – estou na pior forma da minha vida”, escreveu o ator de 52 anos.

Will Smith fez um desabafo sobre sua forma física na pandemia

Seus amigos e fãs discordaram que o corpo do ator possa ser classificado negativamente. A ex-colega de elenco de Will em Um Maluco no Pedaço, a atriz Nia Long respondeu o post com um elogio. “Você ainda arrasa, querido!”. A cantora Sonna Rele também fez um comentário bem humorado. “Você é Will Smith. Você pode ter qualquer corpo. O que quiser”, comentou.

Por METRÓPOLES