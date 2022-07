De vestido transparente, Juliette é barrada em igreja de Barcelona

Durante viagem a Barcelona, na Espanha, a cantora Juliette Freire foi barrada por um dos funcionários da igreja Sagrada Família, considerado a obra mais importante do arquiteto catalão Antonio Gaudí, por conta de seu vestuário. O assunto foi parar nos trends do Twitter.

De vestido curto e florido, a campeã do BBB 21 precisou vestir uma jaqueta de um amigo para ter a entrada liberada no templo católico de 140 anos. O amigo comprou uma outra camiseta, e assim os dois conseguiram visitar o interior do local.

– Perrengue de turista. A gente saiu de casa e não tinha certeza que ia visitar a igreja. Então coloquei uma roupa transparente porque aqui está muito quente. Comprei ingresso da igreja, nem me toquei. Cheguei aqui e o rapaz super sem graça: sua roupa está um pouco transparente. Meu Deus, eu fiquei com vergonha. Eu entendo, é uma igreja – comentou.

A Sagrada Família é o monumento mais conhecido e característico de Barcelona. Como máximo expoente da arquitetura modernista criada por Gaudí, milhares de turistas visistam diariamente o tempo, ainda inacabado.

Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: Pleno News