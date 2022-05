De virada, Liverpool vence o Aston Villa e fica vivo na briga por título inglês

O Liverpool segue vivo na briga pelo título do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, 10, teve um jogo complicado contra o Aston Villa comandado pelo seu ídolo Gerrard, mas conseguiu a virada para vencer por 2 a 1, fora de casa. Matip e Mané fizeram os gols dos Reds, enquanto Douglas Luiz fez o dos mandantes.

Com a vitória, o Liverpool chega a 86 pontos, mesma pontuação do Manchester City, mas atrás no saldo de gols (68 x 65) e com uma partida a mais. Os Citizens enfrentam o Wolverhamton. Já o Aston Villa voltou a perder após duas vitórias consecutivas e fica na 11ª posição, com 43 pontos ganhos.

Início eletrizante

A maior necessidade era do Liverpool, mas o Aston Villa que começou o jogo mais ligado. Ao 2, Watkins passou por Arnold, bateu à queima-roupa e Alisson fez grande defesa. No minuto seguinte, Digne cruzou, Douglas Luiz cabeceou para nova defesa do goleiro brasileiro, mas pegou o rebote para abrir o placar. O Liverpool não deixou barato, foi para cima e já empatou aos 6, com Matip, que aproveitou confusão na área e finalização de Van Dijk para empurrar na pequena área para o gol vazio. Tudo igual.

O jogo seguiu aberto, com as duas equipes alternando momentos de domínio e conseguindo invadir a área do adversário. Apesar disso, após os gols cedo, os times passaram a vacilar na conclusão das jogadas. O Liverpool voltou a assustar aos 19, quando Tsimikas cruzou com perfeição e Mané de cabeça mandou a bola triscando a trave esquerda.

O Aston Villa também seguiu como um time perigoso e voltou a chegar bem aos 24, quando após escanteio curto, Digne colocou na área, Ings antecipou Alisson, mas mandou por cima. Aos 32, o Liverpool conseguiu a sua primeira boa jogada construída, que terminou com assistência de Luís Diaz e gol de Mané. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento do colombiano.

O jogo continuou animado e aos 34, após bela jogada do Liverpool e assistência perfeita de Arnold, o meia Keita, sozinho e de frente para o gol, furou e perdeu um gol incrível. Os Reds voltaram a levar perigo aos 42, quando Curtis Jones recuperou a bola, bateu colocado de fora da área e Martínez fez boa defesa. A pressão vermelha continuou, mas o primeiro tempo terminou do jeito que já estava.

Mané mantém o sonho

A virada do Liverpool ficou muito perto de acontecer aos 3, em cobrança de falta de Arnold, que por muito pouco não encontrou o ângulo. O lance foi uma representação do forte retorno dos Reds para o segundo tempo, que contou com pressão em busca da virada e contra-ataques perigosos do Aston Villa, que teve duas boas chances na área com Coutinho e Watkins.

O Liverpool assumiu o controle da partida e fez o jogo passar a acontecer na maior parte do tempo no seu campo de ataque. Após minutos de tentativa e de proximiade da área, a virada chegou aos 20, quando Luíz Díaz arrancou pelo lado esquerdo, cruzou a meia-altura e o agora centroavante Mané cabeceou no cantino para balançar as redes de Martínez.

O Aston Villa foi em busca do empate e só não conseguiu aos 24, por causa de Alisson, que cara a cara com Ings, saiu muito bem do gol e conseguiu travar a finalização do centroavante. Mas logo o Liverpool retomou o controle e passou a levar perigo em jogadas dentro da área e só faltou mesmo uma finalização certeira. Voltou a acertar o gol em cabeçada de Matip defendida pelo goleiro.

Com as chances perdidas pelo Liverpool, o jogo ficou tenso. O Aston Villa voltou a apertar a aos 38, Alisson salvou a sua equipe ao defender um chute forte de Ings dentro da área. Aos 40, Ings conseguiu vencer o goleiro brasileiro, mas o impedimento claro foi marcado logo após o fim do lance. Aos 43, foi a vez de Cash arriscar em chute forte, mas por cima do gol.

