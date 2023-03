De virada, Papão vence o Remo, salva a equipe e o comando técnico e está na final da Copa Verde

Em jogo de Remo e Paysandu não adianta fazer apostas. O resultado só se sabe quando o jogo acaba, pois tudo é possível em RE-PA. O Clube do Remo, comandado pelo técnico Marcelo Cabo, entrou no gramado do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, na noite desta quarta-feira, 29, certo de que eliminaria o seu maior adversário, o Paysandu. No jogo de ida, o Leão venceu o Bicola por 1 a 0 e só precisaria de um empate para estar na final da Copa Verde. No entanto, a equipe do Papão, ao comando de Márcio Fernandes, não entrou pensando em derrota, mas em recuperar o prejuízo. No começo, estava tudo certo, o Remo vencia o jogo pelo placar de 1 a 0 e assim o foi até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, a coisa mudou. Dois gols acabaram com a raça do Leão, com o salto alto que calou o Fenômeno Azul nas penalidades.

Foi um Re-Pa no estilo próprio dos rivais. O Paysandu mostrou como se vence uma batalha. Ganhou do Clube do Remo por 2 a 1 e nas penalidades por 4 a 2.

O Papão está na final da Copa Verde e vai decidir o título contra o Goiás que eliminou o Cuiabá. Os bicolores buscam o tetracampeonato da Copa Verde.

O início do primeiro tempo foi frio em que houve os estudos preliminares. Foi o Paysandu que ameaçou primeiro. Bruno Alves avançou um petardo. A bola passou direto com perigo.

Na desvantagem do placar, fez o time da Curuzu ser mais ofensivo. Aos sete minutos, Elcinho centrou a bola passou pela zaga azulina. O Remo apareceu com um Pablo Roberto que não teve bom domínio e permitiu a roubada de bola;

O Paysandu na ofensiva em busca do gol. Vinícius se desdobava na sua meta, diferente a Thiago Coelho, até então sem muito trabalho. Aos 21 minutos o goleiro remista saiu no soco para despachar a bola.

O Clube do Remo aparece num ato bem tramado. Aos 28 minutos, Muriqui lançou Jean Silva que mandou chute forte e Thiago salvou o perigo. A pressão azulina subiu. Aos 30’ Pablo Roberto lançou Muriqui. Livre avançou e na saída do goleiro tocou a bola por cima, marcando o primeiro gol.

Aos 32’ Muriqui mandou a bola na medida para Pablo Roberto. Ele chutou e Thiago Coelho defendeu com os pés.

TRAÇO

No segundo tempo, tudo foi diferente. O Paysandu voltou para o jogo com três mudanças e alterou sua forma de jogar. Já aos cinco minutos Mário Sérgio empatou. Bate, rebate na zaga azulina e o bicolor mandou ver. Com igualdade no placar. O Papão impôs sua valentia, encurralando o rival, que, apático, não traduzia o mesmo jogo da fase inicial.

VIRADA

O Paysandu dominou o meio-campo, impedindo os avanços azulinos. Aos 35 minutos aconteceu a virada bicolor. Bola na área, Bruno Alves, de bandeja, deu para Fernando Gabriel que mandou de canhota para comemoração bicolor.

Marcelo Cabo ainda tentou alguma coisa com trocas de jogadores. Nada surtiu efeito. O Clube do Remo foi ‘laçado’, apesar da chance de ouro de Muriqui nos acréscimos. Porém Thiago Coelho foi muito eficaz no lance. Evitou o gol.

BOLA POR CIMA

Nas cobranças de penalidades o Paysandu acertou quatro gols. Fernando Gabriel perdeu sua cobrança. Pelo Clube do Remo, Muriqui bateu a bola nas traves e Rogério mandou a bola por cima. Eltinho foi o herói bicolor ao converter com sucesso a quinta cobrança. (Braz Chucre/Edição: Roberto Barbosa)

Ficha Técnica

Clube do Remo 1 (2 (x 4) 2 Paysandu – Jogo de volta da semifinal da Copa Verde 2023

Local: Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão – Belém (PA)

Data: 29.03.2023

Horário: 20h

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan (Ray); Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Pablo Roberto (Pingo) Pedro Vitor (Ronald), Jean Silva (Rogério) e Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos (João Pedro) Henríquez Bocanegra, Wanderson e Eltinho; Jiménez (Fernando Gabriel), Ricardinho, Hernandez (Roger) e Juan Pitbull (Paulo Henrique); Bruno Alves e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Jakeline Ribeiro Portilho

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu