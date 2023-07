De volta ao Brasil, Jean Wyllys ganha cargo no governo de Lula

No Brasil há poucos dias, o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) ganhou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um cargo no governo. A previsão é de que Wyllys atue na Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), pasta comandada pelo ministro Paulo Pimenta. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

O retorno do ex-parlamentar ao Brasil aconteceu no dia 30 de junho. A data também marcou o dia em que Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, foi declarado inelegível até 2030, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

RELEMBRE

Em 2019, no primeiro mês da gestão do então presidente Jair Bolsonaro, Wyllys, eleito com quase 25 mil votos, decidiu renunciar seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Na época, o ex-BBB alegou que estava sofrendo supostas ameaças de morte por parte de apoiadores de Bolsonaro.

Agora no final de junho deste ano, ao chegar no Brasil, Jean desembarcou em São Paulo e se deslocou para Brasília. Lá, o ex-deputado posou na frente do Palácio do Planalto iluminado com as cores da bandeira do Orgulho LGBTQ+.

ONDE WYLLYS IRÁ ATUAR?

Jean Wyllys, que é jornalista e professor universitário, deverá atuar na área de planejamento da Secom. A área de produção de conteúdo, ainda de acordo com o colunista, é descartada. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).

