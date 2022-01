De volta, Remo retoma treinos em Belém para a estreia no Parazão 2022

Após passar 11 dias em Parauapebas, na pré-temporada, o Remo está de volta a Belém, para finalizar a preparação para o Campeonato Paraense 2022. A delegação do Leão retornou à capital paraense com dois triunfos nos amistosos realizados no interior paraense e treina neste sábado (22), no Baenão, às 9h.

No domingo (16) passado, o Remo venceu a Seleção de Canaã dos Carajás por 4 a 0, gols de Welthon, Amaral (contra), Erick Flores e Bruno Alves. Já na última quinta-feira (20), o Leão bateu a Seleção de Parauapebas por 1 a 0, gol de Kevem.

Apesar dos resultados, o técnico azulino, Paulo Bonamigo, admitiu que ainda faltam detalhes para a equipe estar pronta para a estreia no Parazão: “Ainda falta padrão, entrosamento, alguns jogadores estão sentindo a metodologia, mas essa semana é de polimento final, trabalho tático e técnico para que a gente possa entrar com o pé direito contra o Amazônia”, disse.

O Remo estreia em casa no estadual. Na próxima quinta-feira (27), às 21h30, o Leão recebe o Amazônia Independente. A transmissão lance a lance da partida, assim como toda a cobertura do Campeonato Paraense, você acompanha pelo portal OLiberal.com.

Fonte O Liberal