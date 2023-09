Debate Marajoara

O programa Marajoara News, apresentado por Jimmy Night, diariamente, a partir das 14h, na Super Rádio Marajoara AM-1.130, vai promover um debate entre os jornalistas Evandro Corrêa e Vito Gemaque, respectivamente, candidatos ao cargo de presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará – SINJOR, com as chapas “Renova Sinjor” e “Sempre na Luta”. Inicialmente, um podcast está sendo realizado separadamente com os candidatos. Na quinta-feira, 28, foi entrevistado Evandro Corrêa, que falou sobre a disputa e seus projetos. Na sexta-feira, 29, é a vez de Gemaque, que falará do mesmo assunto. Posteriormente, os dois proponentes estarão cara a cara nos microfones da emissora carro-chefe do Grupo Marajoara de Comunicação e que disparou na audiência durante a primeira entrevista.