Debate sobre o programa Tá Selado é destaque no X Fospa na manhã deste sábado, 30

O programa de participação cidadã da Prefeitura de Belém, o Tá Selado, é destaque no terceiro dia do X Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa), que ocorre na capital paraense, no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), na manhã deste sábado, 30.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da mesa de abertura intitulada: Tá Selado: Governança popular e direito à cidade na Amazônia, onde compartilhou a experiência da iniciativa, que colabora na administração de Belém.

Prioridade

“O Tá Selado é um compromisso que assumimos no começo de nossa gestão. Ele é um esforço pedagógico de envolver nossa gente no futuro social da nossa cidade, estabelecer prioridades para a nossa população, porque é necessário que todo mundo da cidade seja ouvido, levando em consideração suas realidades e prioridades”, afirmou Edmilson Rodrigues.

Além do prefeito, a mesa de abertura do dia de exposição do Tá Selado foi composta pelo secretário municipal de Gestão e Planejamento, Cláudio Puty, e representantes da coordenação do programa de participação cidadã.

“Belém hoje é uma experiência a nível internacional de participação popular. O Tá Selado é um instrumento para que o povo decida onde serão aplicados os recursos da prefeitura. Queremos compartilhar com outras nações esse protagonismo popular que é o Tá Selado”, explicou um dos coordenadores do Tá Selado, Hélio Oliveira.

Participação Popular – Implantado desde o começo da atual gestão da Prefeitura de Belém, em 2021, O programa Tá Selado busca ouvir a população de Belém, por meio de plenárias, com o intuito deles decidirem quais políticas públicas a gestão municipal deve priorizar nos bairros, distritos e segmentos sociais da capital paraense.

A Secretaria Municipal da Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep) é quem gere a iniciativa de participação popular.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira