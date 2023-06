Debates

A vinda da COP 30 a Belém tem provocado discussões e debates. Muita gente não sabe o que representa ao Pará ter sua capital sediando tal evento. Por isso, uma série de debates vêm ocorrendo por toda parte. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará deu a largada nessas discussões, quando parlamentares usaram da tribuna para falar da conferência e, ao mesmo tempo, dar sugestões do que pode e deve ser abordado e trazido ao fórum das discussões. A sessão foi presidida pelo presidente da Casa, o deputado Chicão.