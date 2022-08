Debates

Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul e Paraná, além do Distrito Federal, já tiveram debates entre postulantes ao cargo de governador de Estado. A arrancada foi dada pela Rede Bandeirantes de Televisão. Os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas e ideias, mas, também, trocaram farpas entre si. Foi o caso de Tarcísio Freitas (Republicanos) e Fernando Hadad (PT), que protagonizaram o primeiro embate, na capital de São Paulo. O primeiro tem o apoio de Jair Bolsonaro e o segundo, de Lula.