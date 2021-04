Deboche: “chama, chama no covid”, diz homem em festa lotada, em Belém. vídeo

O bom senso passou longe de muitas pessoas no primeiro final de semana após o fim do toque de recolher e início da flexibilização de algumas restrições impostas como medidas de controle da covid-19. Absolutamente nada justifica as imagens que estão viralizando nas redes sociais e que mostram casas de show não só abarrotadas, como pessoas sem qualquer tipo de proteção contra o temido vírus.

No bairro da Cidade Velha, em um lugar conhecido como Palafita, um homem chega a ironizar o cenário de grande aglomeração dizendo “chama, chama no covid”. O local estava lotado na noite de sábado e muitos usuários não usavam máscara.

Já no bairro do Reduto, o cenário era ainda pior, na boate Vitrine Lounge: clientes e funcionários não usavam máscaras, além do local ser muito fechado. Diante do cenário, agentes de segurança pública foram até o local e lavraram multa contra o dono do estabelecimento por desobediência às determinações do decreto do governo estadual.

Se a falta de cuidado continuar, infelizmente, pode haver uma terceira onda da pandemia e, assim, as medidas restritivas mais severas voltarem a vigorar. O momento é de ter cautela.

Veja as imagens das festas: