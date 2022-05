Débora Vasconcelos lança single “Tradicionalidades” em homenagem ao Pará

Cantora e compositora que conquistou o coração dos paraenses, a baiana Débora Vasconcelos, lança single autoral chamado “Tradicionalidades”, que chega nas plataformas digitais no dia 12 de junho de 2022, como forma de presentear o povo paraense que a acolheu de forma tão excepcional e ampla dentro da Música Popular Paraense (MPP).

“Pra mim compor é como viver o dia a dia com os olhos atentos para os detalhes, o Pará tem muitos detalhes, a cada rua, a cada pessoa que paramos para conversar, a cada interior que visitamos, são tradicionalidades transcendentais que tornam a cultura, a música a culinária paraense de uma riqueza infinita, esse single é um presente para o povo paraense”, explica Débora sobre sua nova composição.

Com o seu inseparável violão na mão, sua voz suave e encantadora já é marca registrada das noites paraenses, nos bares e restaurantes mais renomados da cidade. Ao cantar com a alma, Débora se destaca por sua expressividade e entrega total ao canto enquanto está em cima do palco.

Dona de um acervo autoral, a cantora possui sucessos como Boca, Ninho e Amor Impossível, canções que foram gravadas pela cantora renomada no Pará e no Brasil, Lia Sophia, no seu primeiro álbum autoral lançado em 2005. O cantor e compositor paraense Daniel Lima também gravou um grande sucesso de Débora, chamado “Lençóis de Cetim”, que foi sucesso nas plataformas de música ao ser lançada em 2015, chegando a ficar em primeiro lugar por semanas nas rádios da cidade.

Com o talento musical e de compositora que chama a atenção de muitos artistas de renome do Pará, Débora já dividiu palco com grandes nomes da Música Popular Paraense (MPP), como: Danniel Lima, Lia Sophia, Júlio Freitas, Alba Mariah, Gigi Furtado, Juliana Sinimbu, dentre outros.

“Pra mim foi de uma riqueza imensa ter tomado a atitude de me mudar para o Pará, mudou a minha vida, foi uma escolha que decidiu os rumos da minha história. Aqui fiz amigos, aqui reconheceram o meu talento e potencial, assim como as belezas e cultura locais que me inspiram a cada esquina, agradeço a todos de coração, foram fundamentais na minha história, por isso me sinto profundamente agradecida por poder cantar inspirada no Pará, é o que eu amo fazer”, agradece a cantora.