Décimo deve injetar na economia do Pará R$ 4,9 bilhões para 2 milhões de pessoas

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou ontem, quinta-feira, 10/11/2022, os cálculos para os valores do 13º Salário, a ser injetado no Pará e em todo o Brasil. No Pará, e isso já aguça o comércio, serão injetados um total de 4,5 bilhões de reais que atingirão cerca de dois milhões de paraenses. Parte desse recurso será usada para saldar dívidas acumuladas ao longo do ano, para gastos com as festas que se aproximam e para realização de projetos particulares de cada um, calcula o economista Roberto Sena, supervisor técnico do órgão de pesquisas.

Para o cálculo do pagamento do 13º salário em 2022, foram reunidos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, ambos do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Também foram consideradas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

No caso da Rais, o Dieese considerou o total dos assalariados com carteira assinada, empregados no mercado formal, nos setores público (estatutários ou celetistas) e privado, que trabalhavam em dezembro de 2020, acrescido do saldo do Novo Caged de 2021 e 2022 (até agosto). Da Pnad foi utilizado o contingente estimado de empregados domésticos com registro em carteira. Foram considerados ainda os beneficiários (aposentados e pensionistas) que, em agosto de 2022, recebiam proventos do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, do Regime Próprio da União e dos estados e municípios. Para esses dois últimos, entretanto, não foi obtido o número de beneficiários.

Para os assalariados, o rendimento foi atualizado pela variação média do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre janeiro e setembro de 2022 sobre igual período de 2021. Para o cálculo do impacto do pagamento do 13º salário, o Dieese não leva em conta trabalhadores autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, uma vez que não há dados disponíveis sobre esses proventos.

NO PARÁ

Segundo o Dieese/PA, até o dia 30/11/2022, quando vence o prazo legal para o pagamento da primeira parcela do 13º Salário/2022, a economia paraense deverá receber um volume extra e considerável de recursos. A estimativa é de que cerca de R$ 4,9 bilhões de reais deverão ser injetados na economia paraense neste final de ano, nas duas parcelas do 13º salário/2022. Este montante representa 2,1% do PIB estadual. O estudo mostra também que com esses dados é possível se obter uma aproximação razoável do rendimento mensal, bem como do contingente de pessoas que como pensionistas, os trabalhadores com e sem carteira assinada, os trabalhadores do setor público e privado ou trabalhadores autônomos, tenham uma dinâmica de rendimentos que inclua algum tipo de pagamento de abono de fim de ano ou similar.

Pelo estudo do Dieese/PA sobre o pagamento do 13º Salário/2022, 1.946.947 pessoas no Estado do Pará deverão ser beneficiadas pelo pagamento do 13º salário deste ano, sendo 733.851 beneficiários da Previdência Social como aposentados e pensionistas (correspondente 37,7% do total de beneficiados) e outras 1.213.096 pessoas referentes a trabalhadores no Mercado Formal – assalariados do Setor Público e Privado (correspondentes a cerca 62,3%), no caso total dos trabalhadores do Mercado Formal, estão inclusos também os empregados domésticos com carteira assinada que alcançam cerca de 21.000 pessoas (correspondendo a 1,1% do total geral de trabalhadores estimados para receber a gratificação deste ano).

O estudo mostra ainda que o total geral em termos de montante que deverá entrar na economia paraense nas duas parcelas do 13º Salário/2022 é de R$ 4.903.339.666,00. Deste total do 13º Salário/2022, o montante a ser pago aos Aposentados e Pensionistas da Previdência, soma R$ 1.335.664.083,00, ou seja, 27,2% do montante total; já os Trabalhadores do Mercado Formal vão ficar com R$ 3.567.675.583,00, equivalente a 72,8% do montante total. Neste grupo também estão incluídos os empregados domésticos com carteira assinada que vão ficar com R$ 26.607.000,00 correspondendo a 0,5% do montante total a ser pago.

NO BRASIL

Segundo estimativas do Dieese, até o final deste ano, deverão ser injetados na economia brasileira R $250 bilhões de reais em consequência do pagamento do 13º salário/2022 (nas duas parcelas). Este montante representa aproximadamente 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e também estima o pagamento de todos os trabalhadores do mercado formal (setores público e privado), inclusive os empregados domésticos, beneficiários da Previdência Social, aposentados e beneficiários de pensão da União, dos Estados e dos Municípios.

Ao menos 85 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o pagamento do 13º Salário/2022. Deste total (85.467.851 brasileiros) que deve ser beneficiado, 52,3 milhões, ou aproximadamente 61,2% do total, são trabalhadores no Mercado Formal. Entre eles os empregados domésticos com carteira de trabalho assinada que alcança quase 1,5 milhão de pessoas, equivalente a aproximadamente 1,7% do conjunto total dos beneficiários. Já os aposentados e pensionistas da Previdência Social (INSS) somam 32,1 milhões de pessoas, aproximadamente 37,5% do total de beneficiários.

