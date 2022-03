Decisão de Sabrina de deixar RecordTV surpreende direção da emissora

Apresentadora anunciou que está deixando a emissora paulista nesta quarta (16/3) em vídeo publicado no Instagram

O anúncio de que Sabrina Sato está fora da RecordTV, feito no Instagram pela própria apresentadora, nesta quarta-feira (16/3), sacudiu os bastidores da televisão. Há oito anos na emissora, a mãe de Zoe já vinha sinalizando o desejo de ampliar horizontes desde o início de 2022, quando firmou compromisso com o Grupo Globo. Mesmo assim, nossa reportagem apurou que a decisão surpreendeu a direção da emissora paulista.

Sabrina Sato também brilho na apresentação da Ilha Record, primeiro reality de aventura do canal

Na época, a RecordTV fez questão de dizer que tudo seguia bem na relação com a apresentadora. Procurada pela coluna LeoDias em 10 de janeiro, a RecordTV se limitou a dizer que Sabrina seguia contratada e ainda afirmou que Sato havia sido “liberada” para fazer um programa no GNT. Na ocasião, nossa reportagem também apurou que ela estava confirmada no comando da segunda temporada do reality Ilha Record.

Conforme divulgado inicialmente, o contrato de Sabrina com o Grupo Globo previa a atuação dela nos canais fechados do conglomerado. Em princípio, especulou-se que a apresentadora estaria a frente de um novo reality. Nesta quarta, porém, a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, publicou que a japa mais famosa da televisão brasileira vai integrar o novo elenco do Saia Justa.

Por: Leo Dias / Metrópoles