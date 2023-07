Decisão do campeonato de masters agita associados do Casota neste domingo

A Diretoria do Casota, por meio do Departamento de Esportes, realiza amanhã, domingo, 02, pela manhã, a decisão do Campeonato de Futebol Masters envolvendo os times dos Vingadores e Juventude, os quais contarão com todos titulares objetivando conquistar o título no tempo normal da partida. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido através de cobranças de penalidades, conforme determina o regulamento da competição.



A pedido dos dirigentes dos clubes finalistas, o árbitro central da partida será do quadro de arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF), porém, somente será anunciado momento antes do jogo pela organização do campeonato, à frente o quarteto Luiz Cláudio, Renato Paiva, Ivaldo Teles e Ednilton Sampaio de Souza (presidente).



Logo depois do encerramento da partida haverá a solenidade de entrega das premiações aos campeões e os melhores do campeonato.

NOVAS COMPETIÇÕES

A coordenação geral do campeonato confirmou para o segundo semestre o início do Campeonato de Novo e Super Masters que contará com a participação de sete agremiações devidamente regularizadas junto aos membros da coordenação geral do campeonato presidida pelo próprio presidente do Casotq, Ednilton Sampaio de Souza.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar