Decisivos no Real, Rodrygo e Vini Jr. se consolidam na seleção

Duas apostas do Real Madrid para o futuro podem refletir diretamente no desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Decisivos no clube espanhol, Vinícius Júnior e Rodrygo, de 21 anos, foram mais uma vez convocados por Tite e parecem ter vaga encaminhada para o Mundial.

Um pouco mais experiente, Vinícius Júnior ainda não brilhou na seleção como fez pelo Real Madrid. Mas é na atual temporada um dos nomes brasileiros mais decisivos em atividade na Europa. Foram 18 gols e 15 assistências em seu melhor ano na carreira até aqui.

Rodrygo chegou ao Real Madrid mais tarde e ainda não tem vaga cativa entre os titulares como Vini. No entanto, o ponta ganhou fama de gostar dos jogos grandes, e os dois gols nos acréscimos contra o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões o alçaram ao posto de “amuleto” merengue. Dos seus oito gols na temporada, cinco foram no torneio.

Tite pode agradecer o Real Madrid – e a sorte – por contar com dois jovens ainda em formação, mas já com experiência no mais alto nível. Contratados ainda antes de completarem 18 anos, Vinícius Jr. e Rodrygo pareciam destinados a longos períodos de adaptação, passagens por time B e empréstimo, antes de serem aproveitados. A história acabou por ser bem diferente.

Vinícius Júnior chegou em 2018/19, fez ainda cinco jogos pelo time B, mas terminou o primeiro ano com 31 partidas disputadas na equipe principal. Entre elogios pela disposição, dribles e velocidade, e críticas pela dificuldade nos momentos de definição, o ex-Flamengo seguiu ganhando oportunidades e chegou a atuar em 49 partidas em 2020/21, mesmo com números pouco convidativos – seis gols e quatro assistências atuando na ponta esquerda.

Para um jovem, o tempo em campo é fundamental para a evolução, ainda mais no mais alto nível. Vini soube aproveitar a experiência e deu retorno em especial na temporada atual, onde estabeleceu com Benzema uma das parcerias mais temidas de 2021/22.

Rodrygo chegou um ano depois, e ainda busca o reconhecimento de seu companheiro brasileiro. Atuando normalmente mais recuado que Vini, e pelo lado oposto, o ex-Santos vem mostrando também crescente maturidade. Nos últimos oito jogos, contribuiu em oito gols, com seis tentos e duas assistências. Acima de tudo, segue ganhando minutos para evoluir, com 45 jogos na temporada, embora 22 apenas como titular. Vini e Rodrygo estão apenas em início de carreira, mas cada vez mais acostumados aos jogos grandes. Bom para Tite, que sabe que pode contar com a dupla sem se preocupar com o efeito do peso da amarelinha em ambos.

