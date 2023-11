Decisões agitam associados do Cassazum neste sábado

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento de Esportes, programou para amanhã, sábado 25, duas decisões do Campeonato Interno envolvendo duas categorias: Master e Novos, que está mexendo com nervos dos torcedores das equipes disputantes que deverão comparecer em grande número, objetivando levarem seus incentivos aos atletas preferidos. A primeira decisão, prevista para 8h20, envolverá as equipes La Barca e Santos Dumont.

Será decidido, na oportunidade, o título da categoria Master. Os dois times exigiram dos atletas nos trabalhos físicos e também nos treinamentos táticos. O diretor de esportes, Fortes, adotou todas medidas para realização da partida, sobretudo no relacionado à arbitragem que será da Federação Paraense de Futebol, assim como delegado da partida. E, finalmente, na segunda partida, Lá Barca e Fraternidade, valendo pela categoria dos Novos. Por sinal, os dirigentes das equipes finalistas estão prometem gratificações aos jogadores em caso da conquista do título dos Novos.

O trio de arbitragem também será do quadro da Federação Paraense. A partida começará às 10 horas, impreterivelmente. As premiações acontecerão no salão do 14 Bis, com música ao vivo da “Banda Nega Lora”, além do cantor Rodrigo Fulltime e também o DJ Júnior Muaná. Os responsáveis pelas entregas das premiações aos campeões serão a presidente do Cassazum, Heloísa Helena, e o vice-presidente Messias Oliveira.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar