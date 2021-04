Decreto municipal em Altamira reduz toque de recolher e flexibiliza medidas restritivas

A Prefeitura de Altamira, no sudeste do Pará, publicou um novo decreto que flexibiliza medidas restritivas no município. As mudanças começaram a valer nesta quinta-feira (22) e seguem até o dia 6 de maio, quando o cenário do município será reavaliado.

A decisão de flexibilização das medidas restritivas foi tomada pela Prefeitura após uma reunião com o comitê de enfrentamento à Covid-19, em que foi constatada a redução do número diário de casos e internação no município.

Confira as medidas previstas no novo decreto:

Toque de recolher de 22h às 5h (antes o toque de recolher era a partir de 21h)

Comércio autorizado a funcionar de 6h às 18h, de segunda à sábado

Supermercados podem funcionar até às 21h, de segunda à sábado

Igrejas podem realizar cultos e missas presenciais, às quartas e sextas-feiras, entre 19h e 21h, e aos sábados e domingos, com até duas celebrações diárias, em horário livre, respeitando 40% da limitação do espaço;

Bares e restaurantes podem funcionar até 21h

Apresentações musicais ao vivo estão liberadas, com a participação de até dois músicos

Venda de bebidas alcoólicas está autorizada até 21h, de segunda à sábado

Aulas na rede particular podem funcionar de forma presencial no sistema de rodízio e com a disponibilização da opção de ensino remoto

Cursos livres e de formação estão autorizados a funcionar presencialmente, respeitando capacidade de 40% da lotação do local

Reuniões familiares com mais de 10 pessoas continuam proibidas.



Fonte: G1/PA