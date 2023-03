Decreto municipal regulamenta a exportação do pescado no período que antecede a Semana Santa

A partir desta sexta-feira, 24, até o dia 07 de abril, os compradores de peixe por atacado que pretendam comprar o pescado na capital e transportar para outros municípios paraenses devem ter autorização das prefeituras municipais e passar pelo controle da Secretaria Municipal de Economia (Secon), conforme o que determina o decreto nº 106.644/2023, sancionado pela Prefeitura de Belém e publicado na edição do dia 21/03/23 do Diário Oficial do Município.

A medida, segundo o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, é para garantir o abastecimento da capital no período de maior consumo do peixe, em decorrência da quaresma. “Com nossos mercados municipais abastecidos, a especulação de preço em cima do produto também deve diminuir”, explica o secretário.

O dispositivo municipal leva em consideração as pesquisas realizadas pela Secon e Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), que mensalmente acompanham a trajetória do preço do peixe na capital.

“Identificamos o aumento do valor de comercialização do pescado nos dois primeiros meses do ano e a tendência é de novas altas. Esse fenômeno acontece todos os anos, devido a diversos fatores, como o período do aumento das marés que dificulta a pesca, a sazonalidade do pescado e outros motivos relacionados aos custos para as embarcações. Por isso, essa medida da Prefeitura de Belém é fundamental para, pelo menos, minimizar os aumentos expressivos”, destaca o supervisor técnico do Dieese no Pará, Everson Costa.

Ação conjunta

Ações de ordenamento e fiscalização por diversos órgãos municipais e estaduais serão realizadas a partir da 00h desta sexta-feira, 24, até a sexta-feira santa, 07, na Pedra do Peixe do Complexo do Ver-o-Peso. O entreposto do pescado é considerado o maior da capital paraense, com a comercialização de 70 a 80 toneladas por dia. Essa quantidade aumenta mais ainda no período da Semana Santa, chegando a 100 toneladas por dia.

Entre os órgãos da Prefeitura de Belém envolvidos na operação Semana Santa estão a Secretaria Municipal de Economia (Secon), Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma/Devisa), Defesa Civil Municipal, Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB) e Organização Pública. Os demais órgãos parceiros que vão atuar na Pedra do Peixe do Ver-o-Peso são a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), Procon, Inmetro/PA e Polícia Militar (PM).

Os trabalhadores que atuam na Pedra do Ver-o-Peso também estarão dando apoio para que a comercialização tenha um fluxo ordenado. “Estamos preparados para mais um ano de grandes vendas. Esse diálogo com o poder público é fundamental, pois nós abastecemos a cidade, por isso essa fiscalização e apoio mútuo devem acontecer sempre”, disse o presidente da Associação dos Balanceiros do Ver-o-Peso, Daniel Matos.

Autorização de transporte

Conforme o decreto municipal nº 106.644/2023, a circulação intermunicipal do pescado em Belém, no período de 24 de março a 07 de abril, terá que ser autorizada pela Secretaria Municipal de Economia (Secon), através da Guia de Transporte do Pescado (GTP).

A emissão da GTP poderá ser solicitada pelos transportadores de pescado por atacado, pelo e-mail: secon-dfmp@cinbesa.com.br, ou via telefone, de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos domingos de 8h às 14h. Os números da Secon disponíveis para contato são: (91) 91-99635-7935/ 98367-1706/ 98196-0246/ 98469-2628/ 98500-9311.

Os documentos necessários para a emissão da Guia de Transporte do Pescado (GTP) são a identificação do transportador com cópia do documento; e o requerimento oficial encaminhado pelas prefeituras municipais em favor do interessado, solicitando o cadastro e identificando o destino, a quantidade de pescado a ser transportado, o nome do responsável pelo transporte e a placa do veículo transportador.



Texto: Roberta Corrêa

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém