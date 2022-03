Decreto permite circulação e atividade física ou recreativa em local público aberto sem uso obrigatório de máscara

O prefeito de Santarém, no oeste do Pará, Nélio Aguiar, editou na última quinta-feira (17), o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A medida já está valendo em todo o município. O anúncio da nova flexibilização foi feito pelo próprio prefeito em suas redes sociais. De acordo com ele, a decisão foi tomada após o levantamento de dados, apresentando baixa no número de internações e a alta cobertura vacinal da população.

Segundo Nélio Aguiar, o município já possui 94,11% da população vacinada com a primeira dose e 74,71% com a segunda dose. “Uma grande cobertura vacinal. Temos um registro de queda de 89,8%, das internações. Diante desses dados, desses estudos, a gente resolveu flexibilizar”, explicou o prefeito.

Ainda segundo ele, a flexibilização do uso de máscara, no entanto, será de forma parcial, ou seja, inicialmente para circulação, atividades físicas e recreativas em espaços abertos ao ar livre.

Essa é a principal alteração do decreto municipal, que já está em vigor a partir desta quinta-feira. Para a liberação do total do acessório de proteção, o prefeito explicou que o monitoramento vai continuar sendo feito para mensurar tanto o índice de internações, quanto a cobertura vacinal da população e o registro de novos casos da Covid-19.

“Se a gente tiver condições e um laudo técnico para isso, lá na frente a gente pode estar alterado novamente o decreto”, concluiu o prefeito.

Fonte: O Estado Net