Dedé diz que não fez fortuna: ‘Podia ser milionário como Didi’

O ator Dedé Santana, de 85 anos, revelou em entrevista ao Flow Podcast, que não fez fortuna com seu trabalho em Os Trapalhões, um dos maiores clássicos de humor do Brasil da década de 1960.

Dedé afirmou que seu “método” de trabalho não priorizava os ganhos materiais, e sim sua satisfação pessoal com o trabalho.

– Primeiro, eu perguntava o que eu ia fazer, se eu ia gostar ou não. Depois, eu queria saber quanto eu ia ganhar. Eu sou esse tipo de artista. Você me convida para um trabalho e eu não quero saber quanto eu vou ganhar. Eu podia estar milionário como o Didi. Ele é arquimilionário, na verdade. Para mim, arquimilionário é quem tem no mínimo 30 milhões no banco. Não é o meu caso – explicou Dedé, fazendo uma comparação com o colega Renato Aragão, o Didi.

O humorista também comentou sua relação de altos e baixos com Didi, com quem dividiu as telas por décadas. Ele afirmou que, apesar das diversas brigas com o veterano, os dois são amigos até hoje.

– A gente brigava muito, mas muito mesmo, mas sempre por causa de trabalho. E, na maioria das vezes, ele estava certo. Renato é muito inteligente – reconheceu.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução Instagram