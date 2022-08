Dedé Santana alega ameaças de morte por empresário de circo

Dedé Santana alega estar sendo ameaçado de morte por Alessandro Stênio Lestar, empresário que lhe vendeu um circo, no final de 2021. Em reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo (7), o homem negou a acusação e rebateu que o humorista deve parte do valor acordado e, por isso, está enfrentando dificuldades financeiras.

Segundo Alessandro Lestar, o circo foi vendido em perfeitas condições e completo por R$ 600 mil, “com toda a documentação em dia”. O valor foi negociado com uma entrada de R$ 200 mil e o restante em 11 parcelas.

Dedé Santana rebateu que o empresário não cumpriu o prometido, expondo problemas na estrutura do local. Além disso, os advogados do circo destacaram que, conforme contrato, Alessandro Lestar deveria fazer a transferência de veículos usados na arena para o nome do humorista, o que não aconteceu.

– Hoje temos mais de R$ 300 mil pagos em conta corrente do senhor Alessandro, temos o comprovante. E mais de R$ 200 mil que foram depositados em juízo – declarou Arthur Delgado, advogado do circo.

Durante o imbróglio, o empresário foi até a porta do circo e gravou um vídeo para as redes sociais cobrando a dívida ao ex-Trapalhão.

– Não me pagaram, cinco meses sem pagar e minha família passando desespero. Sumiram com o meu circo – desabafou ele na gravação.

Dedé alega que no vídeo foram feitas ameaças tanto a ele quanto à sua família, o que é refutado por Alessandro.

– Fui lá enlouquecido, mas não ameacei ninguém – garantiu.

*Com informações da AE

