Defensoria Pública do Pará promove encontro sobre empoderamento feminino no Parque do Utinga

Nesta quarta (30), o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero (Nugen) da Defensoria Pública do Pará realiza uma roda de conversa no Parque Estadual do Utinga, em Belém.

A programação tem intuito de divulgar o retorno das atividades do Grupo Reflexivo de Mulheres.

O atendimento do grupo é realizado desde 2009, abordando temas específicos voltados ao empoderamento feminino. Os encontros ocorrem uma vez por semana e duram em média duas horas.

A coordenadora do Nugen, Larissa Machado, disse que a atuação do grupo nos últimos doze anos foi de suma importância no combate ao ciclo da violência doméstica.

“Nós percebemos, como efeito, que as mulheres adquirem comportamento de autoconhecimento e de autocuidado, estabelecem novos vínculos, constroem projetos de vida e passam a identificar possíveis relações entre a violência sofrida e o fenômeno da dependência afetiva”, comentou.

Serviço

Roda de conversa sobre o Grupo Reflexivo de Mulheres

Local: Parque do Utinga, em Belém.

Data: 30/06/2021

Hora: 9h

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/ Ivan Duarte