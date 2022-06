Defensoria Pública realiza ação de cidadania neste sábado (25) em Belém

Na manhã deste próximo sábado (25) a Defensoria Pública do Estado do Pará vai promover uma ação de diversos serviços á população, como emissão de documentos, orientação jurídica, encaminhamento para emissão de certidão de nascimento e óbito, reconhecimento voluntário de paternidade através do Pai Legal, dissolução de união estável e divórcio e mais.

A ação chamada de Posse Popular faz parte a recondução do defensor público-geral do estado do Pará, João Paulo Carneiro Lédo, para o biênio 2022-2024.

O evento irá ocorrer a partir das 8h, na Usina da Paz do Benguí. A expectativa é que mais de 2 mil pessoas sejam beneficiadas. O atendimento será feito para pessoas a partir de 12 anos.

Lista de Serviços ofertados

Emissão de RG;

2° via de CPF;

Carteira de Trabalho Digital;

Orientação jurídica;

Encaminhamento para os cartórios garantindo a gratuidade da certidão de nascimento e de óbito;

Consulta sobre pensão alimentícia;

Reconhecimento voluntário de paternidade;

Dissolução de união estável e divórcio;

Agendamento para atendimentos na Defensoria Pública do Estado;

Educação financeira;

Conciliação com a Unimed e Equatorial Energia;

Atendimento à pessoas em situação de rua;

Atendimento ao público LGBTQIA+.

Foto: Ilustração Reprodução / Ana Paula Lima / Ascom ParáPaz