Defensoria Pública realiza ação socioambiental em parceria com o Projeto PM Zito

Coletar resíduos sólidos das ruas e dar a destinação adequada foi a missão realizada por participantes do Projeto PM Zito, na manhã de sábado (4), no município de Salinópolis, na região Nordeste. A iniciativa ambiental é da Defensoria Pública do Estado, que por meio de sua atuação no município viu no “PM Zito” a possibilidade de conscientizar a comunidade sobre a importância de combater a poluição, e assim manter a cidade limpa.

Os trabalhos começaram com a apresentação dos 130 alunos do projeto social ao comandante da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), major Alberto Souza. Divididos em quatro grupos, os adolescentes partiram com destino aos bairros Maçarico, Corvina, Guarani e Prainhas para fazer a coleta do lixo encontrado nas ruas, separá-lo nas categorias plástico, vidro, papel, metal ou não recicláveis, e embalar os materiais para a coleta seletiva, que reaproveita boa parte do que seria descartado para a produção de outros utensílios. Venceu a gincana a equipe que arrecadou maior quantidade de material reciclável. Toda a ação foi acompanhada de perto pelos responsáveis pelo projeto.

“Nós vimos uma quantidade enorme de matéria-prima para reciclagem, e o lixo que não pode ser reciclado nós também recolhemos e colocamos em lixeiras adequadas”, explicou João Miquéias, 19 anos, que também faz parte do projeto. A monitora do “PM Zito” Jheniffer Santiago, 18 anos, três deles dedicados ao projeto. “Foi além da minha expectativa. Eu não imaginei que teria tanto lixo acumulado nas ruas dos bairros. Agora, sabemos que parte do lixo que coletamos vai ser reciclada e reutilizada”, informou. Ao fim da gincana, uma empresa especializada na coleta de resíduos sólidos recolheu todo o material.

Premiação – A equipe Azul conquistou o primeiro lugar na gincana. Além do troféu de equipe vencedora, a equipe ganhou um passeio de quadriciclo. O segundo lugar ficou com a equipe Vermelha, e o terceiro com a equipe Amarela, cada uma delas agraciada com um troféu.

Para a defensora pública e idealizadora da ação socioambiental, Jaqueline Bastos Loureiro, o motivo de buscar o “PM Zito” para concretizar a ação foi a credibilidade que o projeto da Polícia Militar alcançou. “Eu conheço o projeto há três anos, e sempre estamos tentando ajudar. Sabemos que é um projeto sério, e eu já vi na prática os efeitos dele. Há uma responsabilidade ambiental inerente aos alunos, e a missão é cumprida”, destacou a defensora pública.

“Hoje a cidade de Salinópolis recebe muitos turistas, mas eles deixam o lixo que produzem. Nós precisamos que o turista também tenha a consciência de não deixar jogado na praia o lixo. Precisamos ter essa preocupação com o meio ambiente”, ressaltou o coordenador do “PM Zito”, sargento Adilson Teixeira, cujo trabalho foi elogiado por todas as autoridades participantes.

Reconhecimento – O defensor público geral do Estado e conselheiro estadual de Segurança Pública, João Paulo Lédo, também esteve presente à cerimônia de premiação das equipes. “É uma grande satisfação conhecer esse projeto, que tem cunho social e uma vertente para a defesa do meio ambiente, uma temática importante e muito cara a Salinas e a toda a sociedade. Só tenho a parabenizar e defender que projetos como esse sejam expandidos para outras localidades, tendo em vista que já é um caso de sucesso”, afirmou.

De acordo com o major Alberto Souza, a adoção do nome “PM Zito” por todos os projetos sociais voltados para crianças e adolescentes na Polícia Militar é uma grande conquista. “A iniciativa já se estendeu por todo o Estado, de forma institucionalizada. A disciplina, a organização, o companheirismo e a responsabilidade com os estudos são um avanço para esses adolescentes”, frisou o major.

O Projeto PM Zito existe há cerca de seis anos em Salinópolis, atendendo crianças e jovens de 12 a 16 anos, com o auxílio de policiais militares voluntários, que ministram aos alunos instruções de educação física, ordem unida, artes marciais e xadrez, entre outras atividades voltadas ao desenvolvimento cultural, socioambiental e educacional dos participantes. Hoje, o projeto atende 130 jovens, e tem cumprido todos os protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19, sob a supervisão do major Alberto, comandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada no município.

Por Taiane Figueiredo (PM)

Fonte: Agência Pará