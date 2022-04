Defensoria Pública recomenda liberação do uso de máscaras em Belém

A Defensoria Pública do Estado do Pará recomendou à Prefeitura Municipal de Belém que libere o uso de máscaras em ambientes abertos e que continue exigindo a proteção em ambientes fechados. O posicionamento decorre de a PMB não ter respondido aos questionamentos do órgão, haja vista que só a capital paraense continua com tal exigência.



Recomenda ainda a DPE que a PMB atualize diariamente, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Sesma, PS números da covid-19 na cidade de Belém.



Em nota, a PMB diz que a situação da liberação do uso de máscaras em Belém será avaliada por todo este mês, posto que o cenário ainda é desfavorável, não obstante ter a campanha de vacinação atingido 82% da população, o que levou o Governo do Estado a baixar um decreto relaxando quanto ao uso da máscara em locais abertos, mas deixando a decisão final para cada prefeitura.

Ainda na recomendação, a DPE pede que as pessoas do grupo de risco continuem usando o objeto de cobertura facial.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar