Defesa Civil de Belém atende famílias atingidas por incêndio no bairro do Marco

Na manhã deste sábado, 19, a equipe técnica da Defesa Civil de Belém esteve na passagem São Marcos, no bairro do Marco, para iniciar o atendimento às famílias impactadas por um incêndio ocorrido no início desta manhã. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e, segundo levantamento preliminar, atingiu três residências. Uma pessoa teve ferimentos leves.

O imóvel onde o incêndio iniciou, possivelmente por conta de uma vela, foi totalmente destruído. Oito pessoas moravam no local, entre elas, seis crianças. A família está alojada na casa de vizinhos. Outras duas famílias que tiveram suas casas parcialmente atingidas pelas chamas também foram orientadas pelo Corpo de Bombeiros a deixarem seus imóveis.

Todos foram orientados pela Defesa Civil Municipal sobre as formas de acesso às redes de proteção e assistência social. Em Belém, cabe à Fundação Papa João XXIII (Funpapa) a promoção da assistência social. A Defesa Civil de Belém realiza a vistoria técnica em imóveis, porém não executa obras nem concede benefícios.

Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém/Foto: Erison Nunes