Defesa Civil de Belém disponibiliza site para pedidos de vistorias

A partir desta sexta-feira, 1º, é possível solicitar uma vistoria técnica da Defesa Civil de Belém também pelo endereço eletrônico defesacivil.belem.pa.br. Na aba “vistoria”, além de encontrar informações sobre o serviço, o usuário poderá preencher o formulário de solicitação para o serviço gratuito. A equipe da Defesa Civil de Belém entrará em contato com o solicitante para informar o dia em que o engenheiro civil irá até o local indicado.



Além do site, a Defesa Civil de Belém recebe solicitações de vistoria em sua sede, localizada na avenida Pedro Miranda, no prédio da Aldeia Cabana, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. O serviço é gratuito.



Apenas o proprietário do imóvel pode requisitar a Defesa Civil de Belém para uma vistoria técnica. Para fazer o pedido pessoalmente, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.



Em caso de emergência, o Centro Integrado de Operações (Ciop) deve ser acionado pelo numeral 190.

As vistorias técnicas da Defesa Civil podem evitar ocorrências de acidentes com prejuízos e possíveis vítimas. Em Belém, há muitos imóveis com riscos de desabamentos. Cabe aos proprietários e às pessoas do entorno estarem sempre de olho bem aberto para evitar acidentes com prejuízos e até perdas de vidas humanas e animais. A Defesa Civil alerta que tais situações são de responsabilidade de todos.

Imagens: Erison Júnior/Ascom/Defesa Civil