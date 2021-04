Defesa Civil de Belém e Semec realizam vistorias em escolas municipais

A Defesa Civil de Belém, a pedido da Secretaria Municipal de Educação (Semec) por meio do Departamento de Manutenção (Dema), está realizando uma série de vistorias nos imóveis onde funcionam algumas escolas da capital. A diretora do Dema, Ana Carolina Simões, explica que a Semec vem fazendo esse trabalho desde o início do ano. “Esta é uma ação que chamamos de “Escola bem cuidada” e serve para verificar a estrutura física desses espaços. Estamos fazendo um grande esforço para resolver o problema físico das unidades, para que no momento em que as aulas presenciais retornarem, a gente possa receber os alunos de forma digna.”

Três escolas já foram vistoriadas pela Defesa Civil, entre elas a Escola Municipal Parque Amazônia, localizada no bairro da Terra Firme. No local, a vistoria técnica identificou infiltrações e rachaduras, que podem prejudicar o seu funcionamento e indicar, no futuro, ameaças à estrutura do prédio.

“Há dez anos, a Escola Parque Amazônia vem sofrendo com dificuldades estruturais em seu prédio e, felizmente, esta nova gestão da Semec mostra interesse em melhorias para a nossa escola, e estou muito agradecida por tudo isso”, declarou a professora Giselle Lobato.

Além da EM Parque Amazônia, a Defesa Civil de Belém analisou o prédio da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Pratinha, localizada no bairro de mesmo nome, e da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental (EMEIF) Inês de Mendonça Maroja, no Barreiro.

Nas três unidades foram encontrados problemas estruturais, como rachaduras, pisos cedendo e outras manifestações patológicas. Todos decorrentes de falta de manutenção preventiva e corretiva, conforme o relatório de vistoria da Defesa Civil. A diretora do Dema informou que essas escolas passarão por reparos na estrutura.

Por: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém