Defesa Civil de Belém promove ação educativa na reabertura do Bosque Rodrigues Alves

Alertar para as consequências do descarte inadequado do lixo e orientar sobre a melhor forma de conviver com as chuvas de modo leve e atrativo para crianças, jovens e adultos. Este é o objetivo do trabalho educativo desenvolvido pela Defesa Civil de Belém, promovido na manhã desta quinta-feira, 20, durante a reabertura do Bosque Rodrigues Alves.

Durante toda a manhã, a equipe da Defesa Civil conversou com os visitantes, esclareceu dúvidas e apresentou a cartilha ilustrada do João Toró, material com dicas para evitar acidentes durante chuvas fortes e vendavais.

“As chuvas fazem parte de nosso cotidiano, cabe a nós aprender a conviver com este fenômeno de forma a evitar ou minimizar prejuízos”, explica a presidente da Comissão de Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira.

Morador do bairro do Guamá, Robson Pinto levou o filho Daniel Robson, 9 anos, para matar a saudade do Bosque e aproveitaram para aprender um pouco mais sobre os cuidados com o meio ambiente. “A gente aprendeu na escola a não jogar lixo no chão, mas não sabia que podia alagar minha casa por causa disso”, disse Daniel.

O pequeno Murilo Naif Carneiro, 5 anos, e seu avô Roberto Sérgio Carneiro, estiveram entre as famílias que aproveitaram a manhã de sol para passear no Bosque. Murilo não mora em Belém e Roberto, apesar de ser morador da cidade não visitava o local há mais de uma década.

“Aproveitei a presença do meu neto para voltar aqui. Estava há mais de dez anos sem vir aqui, estou gostando de voltar”, declarou Roberto.

A partir desta quinta, o Bosque Rodrigues Alves abrirá de quarta a domingo das 09:00 às 16:00 horas