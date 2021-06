Defesa Civil e Serviço Geológico levantam áreas de risco em Icoaraci

Começou hoje o levantamento das áreas de risco geológico no distrito de Icoaraci. O trabalho faz parte do mapeamento municipal, feito pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que tem as atribuições do Serviço Geológico do Brasil, e pela Comissão de Defesa Civil de Belém. O levantamento vai resultar em um mapa de prevenção de desastres.



Em Icoaraci, o trabalho começa pelo bairro da Agulha, conhecido como Baixada Fluminense. Na área, houve alagamento e inundação que atingiram cerca de 200 famílias, em janeiro deste ano.

Os mapas do Serviço Geológico do Brasil são usados para identificar, não apenas as áreas de riscos, mas locais nos quais há pessoas habitando. A partir daí é possível planejar e captar recursos para obras de contenção e remobilização.



Além de atualizar o mapa das áreas de risco na área urbana de Belém – o último levantamento foi feito em 2016 -, o trabalho em parceria com os geológos vinculados o Ministério de Minas e Energia tem caráter preventivo, uma vez que o levantamento servirá como base para as ações desenvolvidas, em conjunto com outros órgãos governamentais, para redução dos impactos causados pela ação da natureza e do homem.