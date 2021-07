Defesa Civil encerra semestre com média de onze vistorias por dia no mês de junho

Comissão divulgou balanço com números e detalhamento das ações

Um total de 1.634 vistorias técnicas foram registradas pela Comissão de Defesa Civil de Belém no primeiro semestre deste ano. Junho teve o maior número de vistorias entre os seis primeiros meses, totalizando 336, com média de onze vistorias por dia.

Entre as principais ocorrências registradas neste período estão o atendimento às famílias vítimas de alagamento em Icoaraci; às atingidas por vendaval no Tapanã e Pratinha; às desabrigadas por causa do incêndio na Cremação e na Vila Itália, em Icoaraci.

As solicitações de vistorias técnicas são recebidas na Sede da Defesa, de forma presencial ou virtual, sendo elas de demandas públicas ou privadas. As demandas públicas são aquelas acionadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), pela Defesa Civil Estadual e também por órgãos públicos municipais, estaduais ou federais.

As solicitações de vistorias feitas por proprietários de imóveis são classificadas como privadas, a fim de organização. Os registros mais comuns são riscos de desabamento e rachaduras em imóveis, danos sofridos em decorrência de vendavais, alagamentos e incêndios.

Assistência a famílias vítimas de incidentes

Em janeiro, a Defesa Civil de Belém prestou assistência às famílias vítimas dos alagamentos causados pelas fortes chuvas, que atingiram o distrito de Icoaraci no dia 25. No mesmo mês, a Defesa Civil do Município, realizou um levantamento das casas atingidas por um princípio de tornado, na tarde do dia 26, nos bairros do Tapanã e Pratinha. A Defesa Civil montou um ponto de atendimento na quadra da Escola Municipal Professora Alda Eutrópio de Souza para oferecer assistência aos afetados.

Menos de um mês depois, a Defesa Civil auxiliou as famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro da Cremação, no final da noite do sábado, 6 de fevereiro. O acidente atingiu 15 casas, sendo dez com perda total e cinco com perda parcial, todas localizadas na Vila Goiabeira, na rua Fernando Guilhon. Agentes da Defesa Civil estiveram no local assim que tomaram conhecimento do fato e estabeleceram contato com as famílias vitimadas, prestando orientação e assistência.

A Defesa também promoveu uma campanha de arrecadação de donativos para as vítimas. Já na manhã do domingo, 7, uma equipe do órgão realizou as vistorias nas residências atingidas, fazendo o levantamento dos danos para a emissão do relatório de vistoria técnica, documento necessário para concessão de auxílio aluguel, por parte do município, e do benefício Sua Casa, por parte do Governo do Estado.

Fonte O Liberal