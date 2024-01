Defesa Civil Municipal divulga tábua de marés para o início desta semana em Belém

Devido à temporada de chuvas comum nessa época no ano, a Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, está divulgando a tábua de marés previstas para a cidade, como medida de prevenção no sentido de alertar a população nos casos em que a maré alta coincida com a chuva, o que pode causar situações de perigo.

Nesta segunda-feira, 15, a maré alta registrada à 01h54 em Belém chegou a 3.5 metros e em Mosqueiro e região das ilhas ocorreu à 01h09 com o nível dos rios marcando 3.7 metros. Já na terça-feira, 16, a maré alta em Belém será às 02h36 com o nível das águas de 3.4 metros; e a região das ilhas marcará 3.6 metros às 02h02. Os dados são levantados pela Marinha do Brasil.

Caso alguma localidade de Belém entre em alerta devido às tábuas de maré e às fortes chuvas, a Defesa Civil de Belém pode ser acionada pelo telefone (91) 98439-0646 para avaliar a situação e adotar medidas de prevenção, assistência e proteção às residências.

Prevenção a deslizamentos

Desde os primeiros dias de janeiro deste ano, a Defesa Civil Municipal vem realizando a atualização das áreas de risco de erosão e deslizamentos na região das ilhas de Belém, com o objetivo de adotar medidas preventivas para possíveis sinistros. “Ressaltamos que, se coincidir maré alta com fortes chuvas, a probabilidade de alagamento na cidade aumenta consideravelmente, principalmente com um volume muito grande de chuva. Também aumenta a questão dos deslizamentos de massa, deslizamento de encosta e erosão nos distritos”, explica o presidente da Comissão de Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa.

Ação emergencial

Para minimizar os possíveis transtornos ocasionados pela coincidência da maré alta com chuvas fortes, a Prefeitura de Belém vem intensificando a limpeza de canais e vias da cidade com a ação Limpezão Emergencial, deflagrada no começo deste mês e que conta com um efetivo de mais de 1.400 agentes de limpeza urbana, caçambas e maquinário.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes