Defesa Civil reforça orientações aos frequentadores das praias de Salinas

Equipes da Defesa Civil Estadual, vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar, mantêm as orientações à população durante o veraneio, com objetivo de prevenir acidentes nas principais praia e balneários. As atividades fazem parte da Operação Verão 2023, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Em Salinópolis, na região Nordeste, os agentes iniciam suas atividades logo cedo, quando chegam os primeiros ônibus de piqueniques à Praia do Atalaia, a mais frequentada. As equipes iniciam as orientações quanto aos riscos da maré e colocam pulseiras de identificação nas crianças, para que não se percam dos pais ou responsáveis.

“Iniciamos nossa atividades desde as primeiras horas da manhã, para que todas as crianças dos ônibus de piquenique possam estar identificadas, assim como aquelas crianças que adentram à praia, garantindo assim que elas, ao se perderem de seus pais, possam ser localizadas e devolvidas aos responsáveis”, disse o técnico da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, major Rangel Valois.

As equipes da Defesa Civil também orientam e conscientizam os frequentadores das principais praias de Salinópolis, para que todos possam aproveitar o verão amazônico com tranquilidade.

Informação – Nas praias da Corvina, Farol Velho, Maçarico e Atalaia há orientação por meio de cartazes e o contato direto com os banhistas, para que possam se divertir conscientes dos riscos da maré alta e também não joguem lixo nas faixas de areia. ”Contamos ainda com outra parte da nossa equipe entregando sacos com QR Code, contendo orientações essenciais para quem curte o verão na praia, e para que possam armazenar o lixo sem causar danos ao meio ambiente” explicou o major Rangel

A Defesa Civil atua também nas rondas e monitoramento das praia, em conjunto com os demais órgãos de segurança do Estado.

“O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil Estadual atuam em Salinas visando prevenir e resguardar os banhistas, para que possam aproveitar o verão e as férias escolares da melhor forma possível. O Corpo de Bombeiros atua com os guarda-vidas nas praias, para evitar afogamentos, acidentes com animais marinhos e nos primeiros socorros. A Defesa Civil atua na parte de prevenção, com a orientação quanto aos riscos que possam ocorrer nas praias, auxiliando os pais nos cuidados com as crianças e conscientizando os banhistas quanto à preservação do meio ambiente. Nossa missão é agir na defesa e no cuidado de todos, para que possam aproveitar esse momento de lazer sem nenhum risco”, assegurou o técnico da Coordenadoria.

