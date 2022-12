Defesa de Amber Heard pede novo julgamento contra Depp

Os advogados da atriz Amber Heard ingressaram com um pedido para que seja realizado um novo julgamento após ela ser derrotada em um processo de difamação contra seu ex-marido, o ator Johnny Depp, em junho deste ano. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times.

defensores de Amber alegam que o julgamento teria acontecido no estado errado e, além disso, protestam contra a decisão do juiz de desconsiderar algumas evidências, como documentos que atestariam os abusos sofridos pela artista. Os advogados querem que um novo julgamento seja marcado ou que as alegações de Depp sejam rejeitadas.

No julgamento anterior sobre o caso, Depp alegou que um artigo publicado por Heard no jornal The Washington Post, no qual ela afirmou ser vítima de violência doméstica, prejudicou sua reputação. Ao final, a atriz foi condenada a pagar o total de 15 milhões (R$ 78 milhões) de dólares a Depp.

A juíza do caso, contudo, reduziu o valor, aceitando a indicação de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) por danos e reduzindo os 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) de caráter punitivo para 350 mil dólares (R$ 1,83 milhão), de acordo com a lei do estado da Virginia, onde o julgamento aconteceu. O total ficou em 10,35 milhões de dólares (R$ 54 milhões).

Fonte: Pleno News/Fotos: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS