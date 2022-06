Defesa de Flordelis pede que julgamento seja adiado outra vez

A defesa da ex-deputada federal Flordelis ingressou, nesta quinta-feira (2), com um pedido para que o julgamento da ex-parlamentar seja novamente adiado. A sessão do Tribunal do Júri está marcada para acontecer na próxima segunda-feira (6) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Além de Flordelis, serão julgadas no dia 6 a filha afetiva dela, Marzy Teixeira, a neta Rayane dos Santos e a filha biológica Simone dos Santos. O filho adotivo da ex-deputada, André Luiz, também será julgado. O adiamento foi solicitado pela banca de advogados que defende Flordelis, Marzy e Rayane.

Como justificativa para o pedido, a defesa da ex-deputada e das filhas alega que alguns laudos pedidos ainda não foram anexados no processo, enquanto outros, que já foram incluídos, não tiveram tempo hábil para serem analisados.

Originalmente marcado para o dia 9 de maio deste ano, o julgamento de Flordelis foi adiado no fim de abril pela juíza Nearis Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, justamente por conta da pendência de laudos no processo.

Fonte: Pleno News

Foto: Claudio Andrade/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias