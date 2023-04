Defesa de Jair Bolsonaro entrega terceiro conjunto de joias

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou, nesta terça-feira (4), o terceiro conjunto de joias que o ex-chefe do Executivo recebeu da Arábia Saudita, que inclui entre os itens um relógio Rolex. A entrega foi realizada em uma agência da Caixa Econômica em Brasília, no Distrito Federal. A informação foi confirmada pelo ex-secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten.

– A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou hoje à tarde, terça-feira (4) o terceiro kit de presente que ele recebeu em 2019, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A entrega reitera o compromisso da defesa do presidente – escreveu Wajngarten no Twitter.

Ao longo do mandato do ex-presidente, a Arábia Saudita entregou ao governo brasileiro e a Bolsonaro três pacotes com joias. De acordo com a defesa do ex-chefe de Estado, “os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República”.

Em 2021, os sauditas entregaram dois estojos com joias ao então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que representou Jair Bolsonaro em agenda no país. Um dos estojos, porém, que continha um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em R$ 16,5 milhões, foi retido pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos.

No segundo estojo, cujo conteúdo era uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e uma espécie de terço islâmico, em valores oficialmente não divulgados, foi entregue no último dia 24 de março. Na mesma data, a defesa de Bolsonaro também entregou um conjunto de armas que foi dado de presente pelos Emirados Árabes Unidos em 2019.

Fonte: Pleno News/ Foto: Alan Santos/PR