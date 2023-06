Defesa de Jefferson fala em doar armas e pede que revogue prisão

Advogados de Roberto Jefferson solicitaram ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a revogação de sua prisão preventiva, em contrapartida, prometeu obedecer às medidas cautelares, caso sejam necessárias. Caso o pedido seja indeferido, a defesa do político querem que Moraes converta a pena em domiciliar.

Um relatório médico sinaliza que o Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro não tem estrutura para oferecer atendimento médico acerca das necessidades específicas de Jefferson. O ex presidente do PTB está internado em um hospital particular na Zona Sul do Rio, proibido [por Moraes] de receber até sua esposa, que é enfermeira, e poderia ajudá-lo na internação.

O ex-deputado federal também se prontificou a doar suas armas e munições em conformidade à resolução do CNJ. Os equipamentos serão entregues ao Comando do Exército assim que a defesa entender oportuno.

Os advogados João Pedro Barreto, Juliana França e Fernanda Carvalho, que compõem a defesa do ex-parlamentar, assinaram o documento embasando o pedido feito a Moraes.

– Urge salientar que não estão presentes subsídios fáticos concretos que autorizam a conclusão de que a liberdade irá pôr em risco a ordem pública, falaciosos argumentos empregados para justificar equivocado decreto prisional, prenhe de abuso de poder e caracterizador, a mais não poder, de manifesto constrangimento ilegal.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Domingo Espetacular