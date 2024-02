Defesa de Valdemar diz que arma apreendida é do filho dele

De acordo com a defesa de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, a arma com registro irregular encontrada em sua residência é do filho do político, que foi levado pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (8), no âmbito da Operação Tempus Veritatis.

A arma de fogo foi encontrada na casa de Valdemar quando a PF cumpria mandado de busca e apreensão. A residência do presidente do PL fica no mesmo prédio em que a sede do partido está instalada, na região central de Brasília, Distrito Federal.

Ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a defesa do político disse que Valdemar “foi levado apenas para prestar esclarecimentos sobre a arma”.

A PF diz que Valdemar foi o “principal fiador” de questionamentos da legenda contra a lisura do processo eleitoral de 2022, no qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente, em detrimento da reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

SOBRE A OPERAÇÃO

Batizada de Tempus Veritatis, a ação teria como objetivo, segundo a PF, apurar a existência de uma suposta organização que atuou na tentativa de obter vantagem de natureza política com a manutenção de Bolsonaro no poder.

Ao todo, estão sendo cumpridos nesta quinta 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

São alvos da ação os ex-ministros da Justiça Anderson Torres; do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno, o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, general Walter Braga Netto; o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira.

Já entre os presos estão o ex-assessor da Presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins, o coronel Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto.

