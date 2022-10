Defesa diz ao TSE que entregará relatório no final das eleições

Na tarde da quarta-feira (19), o Ministério da Defesa de manifestou sobre uma solicitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre um relatório da pasta a respeito das urnas eletrônicas. Em reposta enviada ao ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, o Ministério disse que irá entregar o relatório ao final das eleições.

A informação foi dada pela colunista Carla Araújo, do Portal UOL. De acordo com ela, o Ministério da Defesa explicou, no documento, que as “Forças Armadas têm contribuído para o processo democrático brasileiro, por meio da atuação como entidade fiscalizadora legitimada a participar dos procedimentos de fiscalização do sistema eletrônico de votação” e que por isso não realizaram uma auditoria das urnas.

Além disso, a pasta ressaltou que, “ao término do processo será elaborado um relatório contemplando toda a extensão da atuação das Forças Armadas como entidades fiscalizadoras, com os documentos atinentes às atividades em comento. Tal relatório será encaminhado ao TSE em até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do Plano de Trabalho”.

Fonte: Pleno News

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil